Trabzonspor iki farklı geriye düştüğü maçta Gaziantep’i Onuachu'nun resitaliyle devirdi

Cezası sebebiyle taraftarından mahrum olan bordo mavililer Sorescu ve Denis Draguş’un golleriyle ilk yarıda şoku yaşadı. İkinci devreye müthiş giren Avcı’nın takımı iki ay sonra sahalara dönen Onuachu (3) ve Bardhi’nin golleriyle rakibini nakavt etti

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve sezonun kalan bölümündeki odağını Ziraat Türkiye Kupası olarak belirlemiş gibi görünen Trabzonspor, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK’yi konuk etti. Bordo mavililerin unutulmaz orta saha oyuncularından Selçuk İnan’ın çalıştırdığı konuk takım zorlu deplasmanda iki farklı öne geçse de ikinci yarı büyük bir geri dönüş yapan ev sahibi üç puanı aldı.

DRAGUŞ'TAN ŞIK GOL

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 12. dakikasında açılırken, Mbakata ile soldan gelişen atağı arka direkte tek vuruşla bitiren Sorescu takımını öne geçirdi: 1-0. 21’de gelişen hızlı atakta Sorescu’dan aldığı pası Trabzonspor yarı sahasının ortasında kontrol eden Draguş şık bir çalımın ardından çektiği güzel şutla haftanın en şık gollerinden birini attı ve Trabzon’da ilk 45 dakika 2-0’lık Gaziantep FK üstünlüğüyle sona erdi.

FIRTINA BAŞLIYOR

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor’da 50’de Visca’nın pasını iyi değerlendiren Onuachu penaltı noktasının biraz ilerisinden farkı bire indirdi: 2-1. 65’te Onuachu’nun pasını alan Bardhi skora denge getirdi: 2-2. 66’da Visca’nın pası sonrası kaleciyi çalımlayan Onuachu takımını öne geçirdi: 3-2. 68’de bir kere daha sahne alan Nijeryalı santrfor ceza sahasında rakibini ekarte etti ve sert bir şutla günü hat-trick’le tamamladı: 4-2.

ONUACHU: KALMAK İSTİYORUM

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Paul Onuachu, “Kolum sakatlıktan sonra tam düzelmedi ama pozisyonlarda nerede duracağınızı bilirseniz gol buluyorsunuz. Üç gol takım arkadaşlarımın katkısıyla oldu” derken sözleşmesi için de, “Trabzon’da çok mutluyum. Kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübüm (Southampton) karar verecek” sözlerini kullandı.

SELÇUK İNAN YIKILDI

G.Antep’in teknik direktörü Selçuk İnan, “Çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilmiyorum. Trabzonspor’u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İki attık, üç de olurdu. Böyle can çekişirken, 2-0 öndeyken üç dakikada üç gol yemek oyuncularımıza da bana da yakışmadı” ifadelerini kullandı.

UĞURCAN: İLK YARI DERSLİKTİ

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, “İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız. Hedefimiz üçüncülük ve kupada final. İnşallah bunları gerçekleştirebiliriz. Trabzonspor’da karakterli bir oyuncu grubu var. Trabzonspor, taraftarı olmadan eksik. Onlara çok ihtiyacımız var” dedi.

ABDULLAH AVCI: OYUNCULAR GİTTİKÇE GELİŞİYOR

Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ocak ayında üst üste maçlar yapmıştık, sancılı bir süreçti. O zaman da söylediğim gibi ‘Trabzonspor inadıyla devam eder’ demiştim. Bugün oyunculardaki gelişmeyi görüyoruz” dedi.

PASLARDA ACELE ETTİK

Hoca, “İlk yarıda erken final pasları yapmaya başladık ve Antep takımı bunları değerlendirdi. Top rakipteyken sıcak teması yapmayan bir kimliğimiz var, önümüzdeki sene itibarıyla bunu geliştireceğiz. Seneye daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu.