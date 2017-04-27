Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı'nın U23 Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı'yı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımı'nın, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen U23 Eskrim Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı’ya tebrik telgrafı gönderdi.