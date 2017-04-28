Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, TFF 1. Lig'e yükselmelerinin ardından hedef büyüttüklerini söyledi.

Şampiyonluğun garantilenmesinin ardından kendisini birçok kişinin aradığını ve telefonuna bakamayacak hale geldiğini dile getiren Yiğiner, "Emre Mor, bizden Ankaragücü forması istedi, sosyal medyadan paylaşacakmış. Futbolcu arkadaşlar, tanınmış insanlar sağ olsun herkes aradı." şeklinde konuştu.

"EMRE MOR GELSİN OYNASIN"

"Hocamız uygun görürse Emre Mor niye olmasın. Hocamız 'İstemem yan cebime koy.' diyecektir." esprisini yapan Yiğiner, "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız ve Emre Mor da olacak." ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir de başkan Yiğiner'in Emre Mor değerlendirmesine dair "Emre Mor'u istemeyen hoca çıkmaz diye düşünüyorum. Çok yetenekli. İnşallah Ankaragücü şampiyon olsun, Emre Mor da gelip oynasın." karşılığını verdi.