Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün konuşmasıyla başladı. Bu sezon Futbol Şubesi’nin beklenen performansı sergileyemediğini söyleyerek sözlerine başlayan Küçük, "Fenerbahçe Futbol Şubesi dışında bütün branşlarda iftihar edilecek sonuçlara imza atılıyor. Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları’nın yanı sıra, voleybolda, kürekte, boksta, atletizm, yelken ve masa tenisinde başarılı sonuçlar aldık. 3 Mayıs’ta kulübümüzün kuruluşunun 110. yılını kutlayacağız. Bunun yanında Atatürk’ün kulübümüzü ziyaretinin yıldönünümü kutlayacağız. Dereağzı’ndaki törenle bu kutlamaları yapacağız. Bu törenlerde sizleri de aramızda görmek isteriz” diyerek toplantının açılışını yaptı.