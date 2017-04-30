Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon planlamasını yaparken, takımda kalacak isimleri de göz önünde bulunduran Hırvat teknik adam, futbolcuya dayalı sistemi benimsedi. Tudor, ısrarla oynatmak istediği üçlü savunma yerine defansın dörtlü olmasında karar kıldı. Bunda, Galatasaray kadrosunda yer alan Serdar Aziz, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Koray Günter gibi yerli futbolcuların 3’lü savunmaya adapte olmakta güçlük çekmesi ve karakteristik yapılarının bu modele uygun olmaması etkili oldu.

Leiva’ya veto

Tudor’un diğer radikal kararı ise savunmanın önündeki futbolcularla ilgili oldu. Hırvat teknik adam, kesinlikle ön liberolu sistemi benimsemediği ve bu yüzden iki yönlü dinamik bir orta saha kurma düşüncesinde olduğu bildirildi. Liverpool forması giyen Lukas Leiva’nın veto edilmesinde de bu faktörün etkili olduğu belirtildi.

Tudor’un sisteminin ilk planda 4-3-3 olacağı, ancak rakibin durumuna göre 4-4-2 ve 4-4-1-1 gibi diğer alternatif taktiklerin de kullanılacağı dile getirildi. Savunmanın önünde yer alacak 6 futbolcu da maçlara göre bu üç kurgudan birine göre sahaya sürülecek.

Tudor’daki bu zihniyet değişimi, şu an dünya futboluna hakim ve birbirine muhalif Conte’li sistem düşüncesinden, Guardiola’lı düzene geçiş olarak yorumlandı.