Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT SPOR'da yayınlanan Futbol Zirvesi programına katılan Rıdvan Dilmen; Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararları eleştirdi, Başkan Yıldırım Demirören'i ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

"İSPAT EDERİM"

Deneyimli yorumcu, TFF Başkanlığı adaylığı için 3 şartının olduğunu da açıkladı. Kurulların, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararının etkisiyle karar verdiğini savunan Dilmen, "Futbolla alakaları yok. iddiaları yok. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta iddialı olsaydı; bu cezalar çıkar mıydı? Çıkmazdı. 'TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla, kurullar karar veriyor' diyorum ben. 'Manüpilasyon yapıyorlar' diyorum ben. 'Raporları kaldırıyorlar' diyorum. Ben bunları iddia ediyorum. Ne kadar tehlikeli değil mi? 'İspat et derler' adama değil mi? Hadi desinler; 'Yalan söylüyorsun, ispat et' desinler Ben de edeyim o zaman" diye konuştu.





"TFF BAŞKANLIĞI İÇİN 3 ŞARTIM VAR"

Futbol Federasyonu başkanlığı hakkında da konuşan Dilmen, 2019 yılında aday olması için 3 şartının olduğunu söyledi. Usta yorumcu, şartlarını şöyle sıraladı: "Birincisi, bir spor adamı olarak Kulüpler Yasası'nı hazırlattığım şekilde götüreceğim. İki, hatta ikiyi bire alabilirim. Futbol Federasyonu seçim tüzüğünü değiştireceğim. Üç, insan kaynaklarıyla ilgili de şeffaf olunacak. Şeffaflık olursa adalet olur. Kural belli. Burada ne yazıyorsa onu yapacaksın. Bu kadar!"





"ARTIK ÇEKİL AYIP OLUYOR"

Dilmen, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibini şu sözlerle istifaya davet etti: "Lütfen rica ediyorum Yıldırım bey, iyi bir iş adamısınız. Yarın öbür gün sporun içinde kalırsınız, kalmazsınız, ne yaparsınız bilmem. Ama artık çekilin. Bakın bütün yönetiminizle birlikte, al bütün kadrolarını, kurulllarını murullarını sezon bittiği zaman vedalaş. Vedalaşın, ayıp oluyor! İnsanlarla alay ediyorsunuz. Bu seyirciler ondan maçlardan kaçıyor, söyleyeyim size."