Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl çıktığı Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde fırtına gibi giriş yapan ve ligi lider tamamlayarak final grubuna çıkan Karesispor, final grubunun 9. hafta maçında 1. lige yükselen takımı belirleyecek olan maça çıkıyor.

Daha önce ligde iki takım arasında oynan maçlardan Karesispor 2 kez galip ayrılırken, Ankara Ormanspor ise 1 kez kazandı. 20 Mayıs Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak maçı kazanan takım 2016-2017 sezonu sonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Karşılaşmayı hakkında konuşan Karesispor Başantrenörü Fahri Güler, "Kim daha iyi savunma yaparsa o kazanacak. Sezonun en önemli maçını kendi sahamızda oynayacağız. İki takımda tüm gücünü ortaya koyacak. Şimdiye kadar verilen mücadeleler bunu gösterdi. Her iki takımı da zor ve sert bir maç bekliyor" şeklinde konuştu.