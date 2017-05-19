Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası olması beklenen Aykut Kocaman, bu kararıyla herkesi şok etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'ye çalıştıracak olan Aykut Kocaman'ın transfer raporunda Fenerbahçelileri şoke eden bir durum yaşandı... İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Kocaman'ın çok konuşulacak o raporu...

TAİSON VE...

Shakhtar Donetsk'li Taison'ı imza aşamasına getiren Sarı-Lacivertli yönetimin son bombası da Premier Lig'den...

NAVAS GELİŞMESİ

Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Jesus Navas'a imza attırılacağı iddia ediliyor.

"OLMAZSA OLMAZ" DEĞİL!

Kocaman, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lens için yönetime olumsuz rapor verdi. Hollandalı yıldızın takım için 'olmazsa olmaz' bir futbolcu olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarını da yakından takip ediyor. Bu doğrultuda bonservisi Sunderland'de olan Lens ile ilgili görüşlerini paylaşan Kocaman, oyuncunun yüksek maliyetini de göz önüne alarak alternatifleri de belirledi.

F.Bahçe'den gönderilmesi ya da ayrılması muhtemele diğer isimler ise şöyle:

Salih Uçan

İsmail Köybaşı

Stoch

Ozan Tufan

Alper Potuk

Volkan Şen

Roman Neustadter

Moussa Sow

Emmanuel Emenike

Van der Wiel

Robin van Persie