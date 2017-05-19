Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası olması beklenen Aykut Kocaman, bu kararıyla herkesi şok etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'ye çalıştıracak olan Aykut Kocaman'ın transfer raporunda Fenerbahçelileri şoke eden bir durum yaşandı... İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri ve Kocaman'ın çok konuşulacak o raporu...
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"OLMAZSA OLMAZ" DEĞİL!
Kocaman, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lens için yönetime olumsuz rapor verdi. Hollandalı yıldızın takım için 'olmazsa olmaz' bir futbolcu olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarını da yakından takip ediyor. Bu doğrultuda bonservisi Sunderland'de olan Lens ile ilgili görüşlerini paylaşan Kocaman, oyuncunun yüksek maliyetini de göz önüne alarak alternatifleri de belirledi.
F.Bahçe'den gönderilmesi ya da ayrılması muhtemele diğer isimler ise şöyle:
Salih Uçan
İsmail Köybaşı
Stoch
Ozan Tufan
Alper Potuk
Volkan Şen
Roman Neustadter
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Van der Wiel
Robin van Persie