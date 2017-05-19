Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de bu sezon başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamladı. Play-Off serisinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 ile geçerek Final-Four’a yükselmişti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Final-Four’da yarı final maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Fenerbahçe, rakibini yenerek finale kaldı. Böylece sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez final oynayacak.

Fenerbahçe, daha önce de 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Final-Four’da mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon Berlin’de organize edilen turnuvada Fenerbahçe, finalde CSKA Moskova’ya mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE, 2015 YILININ RÖVANŞINI ALDI

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four yarı final maçında Real Madrid’i yenerek, 2014-2015 sezonun rövanşını aldı.

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four Yarı Final maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği İspanyol ekibi Real Madrid’i mağlup ederek, finale yükseldi. İki takım bu maçla birlikte Euroleague’de 13. kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte Madrid 7 galibiyette kalırken, sarı-lacivertliler ise galibiyet sayısını 6’a çıkardı. Fenerbahçe, Real Madrid’i mağlup ederek, 2014-2015 sezonun da rövanşını aldı.

Sarı-lacivertliler, İspanya’nın Madrid şehrinde yine yarı finalde karşılaştığı Madrid’e 96-87’lik skorla mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE İLE OLYMPİAKOS 13. RANDEVUDA

THY Euroleague Final’inde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi ile 13. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Yunan ekibinin 7’ye 5 üstünlüğü bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda organize edilen THY Euroleague Final-Four’da final Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak. İki takım 2016-2017 yılında ligde normal sezon maçlarında iki defa karşılaştı. Bu maçlarda Yunanistan’da oynanan maçı Olympiakos 71-62, İstanbul’daki müsabakayı da Fenerbahçe, 67-64’lük skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, Olympiakos ile THY Euroleague’de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 5 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 7 kez mağlup etmeyi başardı.