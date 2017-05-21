Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sonuçla birlikte ilk iki maçı kazanan Golden State, deplasmanda da galip gelerek durumu 3-0 yaptı.

İlk periyotu 33-29 önde tamamlayan San Antonio Spurs, ikinci çeyrekte geriye düştü ve devreyi Golden State Warriors 64-55 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kuran Golden State Warriors, son periyotta farkı korumayı başardı ve sahadan 120-108'lik skorla ayrıldı.

Golden State Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynadı. Stephen Curry 21 sayı attı ve 5 ribaund aldı.

Klay Thompson ise 17 sayı, 6 ribaund üretti. JaVale McGee 16 sayı kaydetti.

San Antonio Spurs'te Manu Ginobili 21 sayı attı. LaMarcus Aldridge 18 sayı attı ve 5 ribaund aldı.

Jonathon Simmons 14 sayı, 5 asistle oynadı. Pau Gasol 12 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.