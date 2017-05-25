Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.

Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof. Dr. Ali Tanrıyar 103 yaşında tedavi olduğu hastanede hayatını kaybbeti. Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceği bildirildi.

Ali Tanrıyar kimdir?

1914 yılında Yunanistan’ın Kavala şehrinde dünyaya gelen Ali Tanrıyar, 15 Mart 1986 – 17 Mart 1990 tarihleri arasında Galatasaray’da başkanlık görevi yaptı. Sarı-kırmızılı takım 14 yıllık lig şampiyonluğu hasretini Tanrıyar döneminde bitirmişti! Ali Tanrıyar ayrıca 13 Aralık 1983 – 26 Ekim 1984 tarihleri arasında Türkiye İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturdu.

Yunanistan’dan ailesiyle birlikte göç ederek Manisa’nın Kırkağaç ilçesine yerleşmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Dahiliye Mütehassıslığı İstanbul Taksim Beyoğlu İlkyardım Hastanesi Klinik Şefliği ve Başhekimliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği yaptı.

1986 yılında, malî sıkıntılar yaşayan Galatasaray Kulübü’nün başkanı olarak göreve geldi. Galatasaray’da istikrarın yakalanması ve her türlü sportif başarının temellerinin atılmasında öncü rol üstlendi; bu yolda kulübün başkanı olduğu sürece mali durumu düzeltti, futbol takımını çok üst seviyelere çıkardı ve UEFA Kupası’nı kazanacak takımın temellerini attı.