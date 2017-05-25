Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa maçından hemen sonra Vincent Aboubakar ve menajeriyle bir araya gelerek el sıkışan Fikret Orman daha sonra Portekiz'e gitmek için bavulunu topladı.

PAZARLIĞA GİDİYOR

Milliyet'in haberine göre; 10 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunu çeşitli bonuslar teklif ederek aşağıya çekmeye çalışacak olan Beşiktaş Başkanı, Portekiz'e bazı yöneticilerle birlikte gidecek.

Bu seyahatten eli boş dönmemek için kıran kırana pazarlıklar içerisine girecek olan Fikret Orman, Porto'ya bonserviste indirim yapılması halinde başka gelirler de teklif edecek.

YENİ VAATLER SUNACAK

Transfer pazarlıklarında bir hayli deneyimli olan Orman'ın, Portekiz kulübüne önereceği bonuslar arasında önümüzdeki sezonun da şampiyonlukla tamamlanması, Aboubakar'ın belli sayıda gol atması ve yine belirlenen sayıda maçta forma giymesi gibi kriterlerin olacağı öğrenildi.

GARANTİYE ALMAK İSTİYOR

Juventus forması giyen Mario Mandzukic'in durumunun netlik kazanamaması nedeniyle elindeki golcüyü kaçırmak istemeyen ve bu nedenle Vincent Aboubakar görüşmelerine hız veren Beşiktaş Yönetimi, Porto bünyesinde yer alan fakat fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için de görüş alış verişinde bulunacak.