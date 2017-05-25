Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1992-1993 yılında Roma'da futbol hayatına başlayan Totti, Seri A'nın 38. hafta maçında Roma ile Genoa arasında oynanacak mücadele de aynı zamanda taraftarı da olduğu Roma Kulübü'ne veda ediyor.

"Genoa maçında son kez Roma formasını giyiyorum" diyerek sözlerine başlayan Totti, "Bu renklerin benim için ne anlam ifade ettiğini birkaç kelime ile anlatmam imkânsız. Futbol benim için bir tutku ve kendimi durduramıyorum. Pazartesi gününden itibaren Roma'dan ayrılacağım ve yeni bir maceraya hazırım" dedi.