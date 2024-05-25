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İsmail Kartal'ın ilk 11 için zor tercihi! Elinde iki seçenek var

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Fenerbahçe, İstanbulspor, İsmail Kartal, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, İstanbulspor karşısına çıkaracağı ilk 11'i belirlemekte sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle zorlandığı, iki alternatif üzerinde durduğu iddia edildi.

Süper Lig'in son haftasında evinde İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk 11 için karar vermekte zorlanıyor.

Galatasaray maçının ardından gelen cezalar ve sakat isimler Kartal'ı ideal kadroyu kurma konusunda zora sokarken, tecrübeli hocanın İstanbulspor karşısında 2 seçenek hazırladığı ve buna göre son kararını vereceği aktarıldı. 

İSMAİL KARTAL'IN ZOR KARARI

Olaylı derbi sonrası Mert Hakan Yandaş 5, İrfan Can Eğribayat 3, Jayden Oosterwolde 1 maç men cezasına çarptırıldı. Böylece Djiku, Batshuayi, Mert Hakan, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat cezalı duruma düştü. 

Krunic, İsmail, Cengiz, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ise sakat. Yarınki mücadelede Szymanski’nin orta sahanın merkezinde görev yapması bekleniyor.

3 YERLİ 2 ALTERNATİF VAR

Fanatik'in haberine göre; Ferdi ve Çağlar’ın yeri garanti. İlk seçenek, ileri uçta Dzeko ile birlikte Serdar Dursun’un oynaması. Bu durumda sağ kanat King’e kalacak.

Diğer alternatif ise sağ bekte Mert Müldür’ün forma giymesi, Samuel’in ise sağ açıkta görev yapması. Bu durumda Tadic, 10 numara pozisyonuna kayacak, sol açıkta King olacak.

Kartal'ın ilk 11 için seçenekleri ise şöyle:

>>Livakovic, Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

>> Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Ferdi, Szymanski, Fred, Samuel, Tadic, King, Dzeko.

Düzenleyen:  - Spor
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