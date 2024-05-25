Fenerbahçe dondu kaldı! Panathinaikos 12 yıl sonra finalde

Maça 12-0 geride başlayan Sarı Kanaryalar, üçüncü periyotta farkı 1 sayıya indirse de devamını getiremedi. Ergin Ataman, Panathinaikos’u 12 yıl sonra finale taşıdı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Dörtlü Finali’nde Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Almanya’nın Berlin şehrindeki Uber Arena’da oynanan maçı 73-57 kaybeden Fenerbahçe, THY Euroleague’de finale çıkma şansını kaçırdı. Yunan ekibi karşılaşmaya 12-0’lık seriyle başlayınca temsilcimiz ilk periyodu 22-13 geride tamamlandı. İkinci periyotta hücumda ve savunmada daha agresif oynayan Fenerbahçe farkı 2’ye indirdi: 38-36.

REAL DE FİNALDE

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta sarı lacivertliler fark 1’e kadar düşürse de Panathinaikos final periyoduna 56-50 üstün başladı. Son çeyrekte oyundan erken düşen Fenerbahçe karşılaşmadan 73-57 mağlup ayrıldı. Dörtlü finalin diğer karşılaşmasında Olimpiakos’u 87-76’lık skorla mağlup eden Real Madrid finade Panathinaikos’un rakibi oldu. Final maçı yarın 21.00’de, Fenerbahçe ile Olimpiakos arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 18.00’de oynanacak.

ATAMAN'DAN GÖNDERME

Panathinaikos’u 12 yıl sonra THY Euroleague’de finale taşıyan Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada, “Biliyorum ki, bir Türk spor adamının yeniden finale çıkmasından dolayı çok mutlu olan vatandaşlarımız var, hepsine sevgilerimi iletiyorum” dedi.