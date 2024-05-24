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Fenerbahçe'yi eleyen Panathinaikos finalde! Ergin Ataman 12 yıl sonra bir ilke imza attı

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Fenerbahçe&#039;yi eleyen Panathinaikos finalde! Ergin Ataman 12 yıl sonra bir ilke imza attı
Euroleague, Fenerbahçe Beko, Final Four, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four maçında, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu. Ergin Ataman önderliğinde 12 sene sonra Final Four oynayan Yunan ekibi, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

EuroLeague temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Berlin'de oynanan Final Four maçında, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu.

Üçüncülük maçı 26 Mayıs Pazar günü Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin mağlubu ile oynanacak.

Fenerbahçe'yi eleyen Panathinaikos finalde! Ergin Ataman 12 yıl sonra bir ilke imza attı - 1. Resim

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI OYNAYACAK

Sarı lacivertli takım, bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin kaybedeni ile 26 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Panathinaikos ise bu maçın kazananıyla aynı gün TSİ 21.00'de şampiyonluk müsabakası oynayacak.

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Düzenleyen:  - Spor
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