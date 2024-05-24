Fenerbahçe'yi eleyen Panathinaikos finalde! Ergin Ataman 12 yıl sonra bir ilke imza attı

Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu

Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four maçında, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu. Ergin Ataman önderliğinde 12 sene sonra Final Four oynayan Yunan ekibi, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

EuroLeague temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Berlin'de oynanan Final Four maçında, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu.

Üçüncülük maçı 26 Mayıs Pazar günü Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin mağlubu ile oynanacak.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI OYNAYACAK

Sarı lacivertli takım, bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin kaybedeni ile 26 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Panathinaikos ise bu maçın kazananıyla aynı gün TSİ 21.00'de şampiyonluk müsabakası oynayacak.

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