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Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu

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Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF&#039;ye başvurdu
Galatasaray, Fenerbahçe, Tff, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin soyunma odası görüntülerinde küfür edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada çıkan görüntüler sonrası harekete geçen Galatasaray, TFF'ye başvurduğunu duyurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası ortaya çıkan görüntülerden dolayı TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Rams Park'tan 1-0'lık zaferle ayrılan Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasında küfür edildiği öne sürülmüştü.

Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu - 1. Resim

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır. 

Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Düzenleyen:  - Spor
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