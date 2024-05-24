Salonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladı

Final Four'da kozlarını paylaşan Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Final Four mücadelesi salonda yaşanan sorunlardan dolayı tam saatinde oynanmadı.

THY Euroleague Final Four'da oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının salon girişindeki sorunlardan dolayı geç başladı.

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

THY EuroLeague'den maçı başlama saatiyle ilgili yapılan açıklamada "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

EuroLeague yetkililerinin Alman polisiyle yaptığı görüşmeler sonrası problemi çözdü.

Yaşanan izdihamın ardından maç 19.27'de başladı.