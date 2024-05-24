Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Salonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladı

Salonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Salonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladı
Thy Euroleague, Panathinaikos, Fenerbahçe Beko, Haber

Spor Haberleri

Final Four'da kozlarını paylaşan Panathinaikos - Fenerbahçe Beko Final Four mücadelesi salonda yaşanan sorunlardan dolayı tam saatinde oynanmadı.

THY Euroleague Final Four'da oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının salon girişindeki sorunlardan dolayı geç başladı.

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

THY EuroLeague'den maçı başlama saatiyle ilgili yapılan açıklamada "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

EuroLeague yetkililerinin Alman polisiyle yaptığı görüşmeler sonrası problemi çözdü.

Yaşanan izdihamın ardından maç 19.27'de başladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: "BMGK Refah için üzerine düşeni yapmalı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildi - SporDünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildiBerlin'de ortalık savaş alanına döndü! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi kavga çıktı - SporFenerbahçe - Panathinaikos taraftarları birbirine girdiFenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir - SporFenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurduBelirsizlik son buldu! Dursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması - SporDursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklamasıTFF duyurdu: Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi - SporBeşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildiMert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme: Son hafta gidip tiyatroya devam edebilirler - SporMert Hakan'dan Galatasaray'a olay gönderme
Sonraki Haber Yükleniyor...