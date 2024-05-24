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Berlin'de ortalık savaş alanına döndü! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi kavga çıktı

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Berlin&#039;de ortalık savaş alanına döndü! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi kavga çıktı
Fenerbahçe, Panathinaikos, Euroleague, Haber

Spor Haberleri

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi Berlin'de kavga çıktı. İki takımın taraftarları tarihi mücadele öncesi birbirine girdi.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos arasında oynanacak EuroLeague Final Four maçı öncesi Berlin'de kavga çıktı.

İki takımın taraftarları zorlu karşılaşma öncesi salon önünde birbirine girdi.

Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan tartışmanın bugün çıkan olaylarda etkileyici olduğu öne sürüldü.

Berlin'e gelen Panathinaikos kafilesini gören Fenerbahçeli taraftarlar, Ergin Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı.

Tezahüratlar sonrası öfkelenen Ataman, "Güvenlik nerede?" şeklinde seslenerek tepki göstermişti.

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Düzenleyen:  - Spor
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