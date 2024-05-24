Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbi maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun hakaret ettiğini iddia eden Sarı-lacivertliler, TFF'ye başvurdu.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor.
Derbiden 1-0'lık zaferle ayrılan Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."
Kerem Aktürkoğlu, ceza alması durumunda Konyaspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.