Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF&#039;ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir
Galatasaray, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbi maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun hakaret ettiğini iddia eden Sarı-lacivertliler, TFF'ye başvurdu.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının etkileri sürüyor.

Derbiden 1-0'lık zaferle ayrılan Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız."

Kerem Aktürkoğlu, ceza alması durumunda Konyaspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştıAdnan Oktar cephesinde yeni gelişme! Skandal ifadeler kullanan iki kadının olduğu davada tahliye kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belirsizlik son buldu! Dursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklaması - SporDursun Özbek'ten seçim öncesi Erden Timur açıklamasıTFF duyurdu: Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi - SporBeşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildiMert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme: Son hafta gidip tiyatroya devam edebilirler - SporMert Hakan'dan Galatasaray'a olay göndermeFenerbahçeli Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal için karar verildi - SporFenerbahçeli 3 isim için karar verildiOlivier Giroud EURO 2024'ten sonra milli takımı bırakıyor - SporEURO 2024 sonrasında bırakıyorBeşiktaş'ın şampiyonluğunu doğru tahmin etti! Şimdi gözler Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çevrildi - SporBeşiktaş'ın şampiyonluğunu doğru tahmin etti! Şimdi gözler Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...