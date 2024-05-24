Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye başvurdu! Şampiyonluk maçını kaçırabilir

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 24 Mayıs 2024 18:02 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 18:06 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbi maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun hakaret ettiğini iddia eden Sarı-lacivertliler, TFF'ye başvurdu.