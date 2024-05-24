Fenerbahçeli Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'nda

Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, konuk sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından çıkan gerginlik kavgaya dönüştü ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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