Fenerbahçeli Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'nda
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaray derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, konuk sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından çıkan gerginlik kavgaya dönüştü ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 İSİM İFADE İÇİN ADLİYEDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor