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Haberler > Spor > Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Genel Kurul, Başkan Adayları, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi'nde başlayan olağan seçimli genel kurul ile 104. yönetimini seçiyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullanarak birbirlerine başarı diledi. Saat 15.00'te sona erecek oy kullanımın ardından pusuların sayımına başlanacak.

Galatasaray'ın 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Genel Kurul'da kongre divan heyeti oluşturularak, seçime geçildi. Genel Kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidiyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - 1. Resim

BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı,Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - 2. Resim

Başkan adayları Özbek ve Batum 2 numaralı sandıkta oylarını kullanarak birbirlerine başarı diledi.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - 3. Resim

Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - 4. Resim

Batum ise, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı - 5. Resim

ÖZBEK'İN LİSTESİ: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

BATUM'UN LİSTESİ: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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