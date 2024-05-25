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Galatasaray maçı öncesi olay hamle! Konyasporlu futbolcuların alacakları ödendi

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Galatasaray maçı öncesi olay hamle! Konyasporlu futbolcuların alacakları ödendi
Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Konyaspor yönetimi, kritik maça bir gün kala oyuncuların geçmişe dair bulunan alacaklarını ödedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında hem şampiyon hem de küme düşen son takım belli olacak. Lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor 1 puan alması halinde ligde kalacak. Bu beraberlik aynı zamanda sarı kırmızılıları şampiyon yapıyor.

Fenerbahçe ise Konyaspor'un kazanması, kendisinin de İstanbulspor'u yenmesi dahilinde şampiyon olacak.

Ancak Konyaspor ve Galatasaray'a istedikleri başarı için beraberliğin yetmesi Fenerbahçe camiasını tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokamıyor.

Konyasporlu futbolculara Galatasaray maçı öncesinde gece yarısı para dağıtıldı - 1. Resim

KONYASPORLU OYUNCULARA PARA DAĞITILDI

Pazar akşamı küme düşmemek için sahaya çıkacak olan Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Yönetim de gece 01:00'den 04:00'e kadar stadyumda bir toplantı yaptı.

Futbolculara geçmişe yönelik 29 milyon TL'lik maaş ödemesi gerçekleştirildiği ve Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşmaları yapıldığı öğrenildi.

Konyasporlu futbolculara Galatasaray maçı öncesinde gece yarısı para dağıtıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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