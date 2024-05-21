Şampiyonluk maçı öncesi Konyaspor'dan kritik açıklama! 'Kimsenin şüphesi olmasın'
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçta Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma önce Konyaspor'dan açıklama geldi.
"Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Ayrıntılar geliyor..
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi