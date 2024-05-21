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Şampiyonluk maçı öncesi Konyaspor'dan kritik açıklama! 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonluk maçı öncesi Konyaspor&#039;dan kritik açıklama! &#039;Kimsenin şüphesi olmasın&#039;
Futbol, Mücadele, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçta Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma önce Konyaspor'dan açıklama geldi.

"Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Ayrıntılar geliyor..

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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