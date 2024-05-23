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Ali Koç'tan Konyaspor - Galatasaray maçı için görülmemiş istek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;tan Konyaspor - Galatasaray maçı için görülmemiş istek!
Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu. Koç, maçın hakemleriyle ilgili endişeli olduklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de düğüm bu hafta çözülüyor. Lider Galatasaray, Konyaspor'dan 1 puan aldırsa şampiyonluğunu ilan edecek, sarı-kırmızılılar puan kaybeder ve Fenerbahçe kazanırsa, sarı-lacivertliler 20.şampiyonluğuna kavuşacak.

İki kulüp arasında son haftaya girilirken kılıçlar çekilmiş durumda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son haftaya girilirken çarpıcı bir istekte bulunduklarını açıkladı.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINA GÖZLEMCİ YOLLANMASINI İSTİYORUZ

Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil. Atanacak hakemler ve Konyaspor'un rakibinden dolayı talep ediyoruz. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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