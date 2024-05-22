Erden Timur ve Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, 26 Mayıs'ta oynanacak Konyaspor maçı öncesi camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe'ye sürpriz bir şekilde 1-0 kaybeden Galatasaray, ezeli rakibinin önünde şampiyonluk kutlama şansını kaçırmıştı.

Süper Lig'in 38. haftasını bekleyen Sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması durumunda sezonun en büyüğü olarak ipi göğüsleyecek.

Bu sabah sosyal medyadan yapılan 'Günaydın' paylaşımında yer alan Erden Timur ve Okan Buruk, camiaya şampiyonluk mesajı vererek 'Bayrakları hazırlayın' çağrısında bulundu.

ERDEN TİMUR: 35 MİLYON GALATASARAY TARAFTARI HEP BİRLİKTE

"Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.

Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız."

OKAN BURUK: MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK

"Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak."

GALATASARAY'IN GÜNAYDIN PAYLAŞIMI