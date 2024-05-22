Ferdi Kadıoğlu, rekor fiyata transfer oluyor! İngiliz devi İstanbul'a geliyor

Derbinin faturası ağır oldu! Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilen isimler belli oldu

Derbinin faturası ağır oldu! Fenerbahçe'den PFDK'ye sevk edilen isimler belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda astronomik bir fiyata takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

Galatasaray ile oynanan derbide ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Ferdi'nin yeni sezonda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya ve İngiltere'den talipleri olan Ferdi'nin şartların oluşması durumunda Premier Lig'de oynamak istediği konuşuluyor.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN 25 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Türk yıldız için en az 25 milyon euro fiyat belirleyen Fenerbahçe'nin sezon sonunda ciddi bir bonservis gelirini kasasına sokacağı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 50 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, 6 yıllık süreçte gösterdiği gelişimle dikkat çekti.