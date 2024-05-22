Derbi zaferi Mourinho'yu unutturdu! Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Kartal kararı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmesi İsmail Kartal'a olan güveni arttırdı. Haziran'daki başkanlık seçimi sonrası Kartal ile yola devam edilebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda Jose Mourinho'yu takımın başına getireceği öne sürülmüştü.

Portekizli hoca için geçtiğimiz haftalarda flaş bir çıkış yapan Aziz Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüştük. Menajerler ile görüşmeler sürecek. Biz henüz para konuşmadık. Mourinho bana 'Konyaspor maçını izledim. Bakıyorum' dedi. Ali Koç menajerleri göndermiş. Mourinho'nun 12 milyon euro alacağı ekibinin de 3 milyon euro alacağı söylendi. Size ne?" ifadelerini dile getirmişti.

DERBİ ZAFERİ İSMAİL KARTAL'A OLAN BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal için bekleme kararı alındı.

Seçim sonrasını bekleyen Kartal'ın yeni sözleşme imzalama ihtimali olduğu belirtildi.

SEZONU 99 PUANLA TAMAMLAYABİLİR

Şu ana kadar oynanan 37 lig maçında 96 puan toplayan Kartal, son hafta oynanacak İstanbulspor maçını da kazanması durumunda sezonu 99 puanla tamamlayacak.

Derbi zaferiyle son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup edip, Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi durumunda sezonu zirvede tamamlayacak.