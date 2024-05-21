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Fenerbahçe, Galatasaray'dan yapılan açıklamalara cevap verdi! 'Sonucun hazmedilememesinden kaynaklı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, derbi sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamalara cevap verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Galatasaray cephesinden yapılan açıklamada "Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına cevap verdi.

MAÇ SONUCUNUN HAZMEDİLEMEMESİNDEN KAYNAKLIDIR

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
"19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki; Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye’ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı; İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
 
Fenerbahçe Spor Kulübü
 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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