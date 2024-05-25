Galatasaray başkanını seçiyor! Özbek ve Batum yarışıyor

Ligin son haftası öncesinde sarı kırmızılı camia sandık başına gidecek. Toplam 20 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde, yaklaşık 10 bin üyenin oy hakkı bulunuyor.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde 10.00’da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek.

BATUM SARI, ÖZBEK KIRMIZI

Kongrede, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Galatasaray’da iki dönem başkanlık yapan Özbek, kazanması hâlinde üçüncü defa başkan seçilecek. Daha önce hiçbir yönetimde bulunmayan Süheyl Batum ise ilk defa sarı kırmızılı kulüpte görev alacak. Kongrede Florya arazisiyle ilgili olarak hararetli tartışmaların yaşanması bekleniyor. Batum, “Florya peşkeş çekiliyor” çıkışında bulunmuştu.

ÖZBEK'İN LİSTESİ: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

BATUM'UN LİSTESİ: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman