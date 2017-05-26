Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, 35. dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Mario Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve milli futbolcu Yunus Mallı'nın da formasını giydiği Wolfsburg, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takım, bu sonuçla Bundesliga'da kalmak için oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

Rövanş karşılaşması, 29 Mayıs Pazartesi günü Braunschweig'da oynanacak.

Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşüyor.

Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor.