Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler de yaşanıyor...

Habertürk'ün haberine göre; Orta sahaya Valbuena'nın transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'nin kapısını Başakşehir çaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Emmanuel Emenike için nabız yoklamaya başladı.

Sarı-Lacivertli yöneticilere, "Emenike'yi bize verin, Adebayor'u size verelim" şeklinde bir teklif sunan Başakşehir'in bu sürpriz girişimine Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

AYKUT KOCAMAN NE DİYECEK?

Önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın bu teklife onay verip vermeyeceği ise belli değil. Kocaman görev yaptığı dönemde de Emenike'ye sahip çıkmış, ikili arasındaki sıcak ilişki de dikkat çekmişti.

Bunun için de Aykut Kocaman'ın, Nijeryalı oyuncunun gönderilip yerine Adebayor'un alınmasına olumlu yaklaşması pek beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor 14 resmi maçta forma giyerken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.