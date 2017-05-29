Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde için "Çok çalışkan biri. Ayrıca kulüp olarak bizim çok ilgilendiğimiz teknolojiyi de çok fazla kullanıyor." dedi.

Yönetim kurulunun yaklaşık 5 saat süren toplantısından sonra basına açıklama yapan Bartomeu, sportif direktör Roberto Fernandez'in takımın başına geçecek uygun bir teknik direktör bulmak için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü ve sonunda tercih edilen Valverde ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağını söyledi.

Bartomeu, Valverde'nin takımın başına geçmekten memnun ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Barcelona onun için özel bir rota. Barça'nın geçmişte kendisini aradığını biliyor. Bu profesyonel olarak onun için bir fırsat. Çok çalışkan biri. Barcelona'nınkine çok yakın bir futbol felsefesi, çalışma stili, yeterli tecrübesi ve kriterleri var. Bizim de çok kullandığımız teknoloji konusu, teknik direktörlük seçimimizde önemli oldu. Ernesto da teknolojiyi çok kullanıyor. Valverde'yi teknik direktör olarak kabul etmemek imkansız." şeklinde konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, transferlerle ilgili bir soruya ise "Takımdan gidecekler veya yapılacak transferlerle ilgili alınmış ya da alınacak kararlar var. Teknik komisyon bunun için çalışıyor ama bunları şimdi açıklayamayız." cevabını verdi.

Bu arada konuşmasının büyük bir bölümünü, 2003-2010 yıllarında Barcelona'da kulüp başkanı olarak görev yapan Joan Laporta ve dönemin kulüp yöneticileri hakkında kulübü zarara soktukları (47,6 milyon avro) iddiasıyla uzun süredir devam eden davaya ayıran Bartomeu, Yüksek Mahkeme tarafından da verilen ret cevabının ardından bu davayı artık "kaybedilmiş" gördüklerini ve "kapatma kararı aldıklarını" söyledi. Bartomeu, istisnalar dışında hiçbir eski kulüp yöneticisi hakkında dava açmama kararı aldıklarını belirtip kulübün zarara uğratılmasına müsaade etmeyeceklerini de vurguladı.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı maçlarının canlı yayın haklarının satışında komisyon alarak yaklaşık 15 milyon avro kara parayı aklamakla suçlanan ve yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan Barcelona'nın eski kulüp başkanı Sandro Rosell hakkında çıkan haberlere de değinen Bartomeu, "Rosell hakkındaki soruşturma kişisel ama eski kulüp başkanı olduğu için Barcelona'nın imajını olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.