Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estonya'da FC Levadia Tallinn ile Paide Linnameeskond arasında oynanan kupa maçında daha önce futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı.

15 SANİYEDE GOL

Estonya’da oynanan maçta FC Levadia Tallinn takımı maçın başlama vuruşu dahil topa hiç dokunmadan rakip takım Paide Linnameeskond karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip Paide Linnameeskond oyuncuları yaptıkları santra sonrasında kendi yarı sahalarında pas yaparken yaptıkları hata sonucunda topu kendi kalesine göndermeyi başarıp futbol tarihine geçmeyi başardılar.