Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Fedeasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da yayınlanan Futbol Meydanı programında açıklamalarda bulundu. Demirören Fikret Orman'a cevap verirken, Fatih Terim ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

FİKRET ORMAN'A CEVAP!

''Türkiye Futbol Federasyonu kurallarla yönetiliyor. Bu kurallar da hukuka göre ayarlanıyor. Ortamı gerecek beyanatlar verirseniz, yönetici olarak ceza alırsınız. Kurullarımızın verdiği kararlardır. Hiçbir yöneticinin ''Şu kulübe bu cezayı verin'' deme şansı yoktur. Eski Türkiye'yi yeni Türkiye'de uygulamaya kalkmasınlar. Ben ve arkadaşlarım hiçbir yere müdahale etmeyiz, ettirmeyiz de.''

FATİH TERİM VE MIRCEA LUCESCU AÇIKLAMASI

''Fatih Terim'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bir görüşme yapacağız. Tazminata siz gelmeden geliyorum, kendisiyle görüştükten sonra yönetim kurulu olarak bir karar vereceğiz.''

''Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için ayrıldık. Hocamızla görüşerek, konuşarak ayrıldık. Ben şahsen gittim konuştum. Bir tazminat var gündemde, kendisiyle görüşeceğiz.''

''Eylül'de çok önemli 2 maçımız var, sonra Ekim'de var. Bu iki ayda çok önemli 4 maç oynayacağız ve şansımız var. Bu 4 maç olarak baktığımızda çalıştırdığı takımı rahatsız etmeyecekse Şenol Güneş ile görüşme talebinde bulundu. Fikret Orman'dan izin aldık, o da kabul etti. Biz de hocamızla görüştük. Hocamız da düşünmedik istediğini söyledi. Daha sonra takıma zarar verebileceğini düşündükleri için kabul etmediler. Sonrasında Lucescu bize en yakın geldi. Şenol Hoca'dan cevap aldıktan sonra Lucescu'yu aradım. Galatasaray'dan teklif aldığını ve kabul etmediğini söyledi. Daha sonra kendisiyle görüştük, anlaştık.''