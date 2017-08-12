Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor - Manisaspor maçı! TFF 1. Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yeni Rize Şehir Stadı'nda ağırladığı Manisaspor'u 4-1 yendi ve lige galibiyetle başladı. Lige farklı bir galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor'un golleri 4 ve 61. dakikada Özgür Çek, 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 38. dakikada Iyayi Atiemwen(kendi kalesine) kaydetti. TFF 1. Lig'e mağlubiyetle başlayan Manisaspor'un tek golü ise 31. dakikada Axel Meye'den geldi.



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)-Orhan (xxx)(Dk.70 Ümit xx) , Robin (xxx), Saadane (xxx), Özgür (xxx)- Petrucci (xxx), Recep (xxx), Oğulcan (xxx), Mehmet (xxx)-Samudio (xxx)(Dk. 85 Ozan), Kweuke (xx)(Dk. 84 Edomwonyi)

MANİSASPOR: Emrullah (x)- Abdülkadir (x), Dimov (x), Hikmet (x), Mehmet (x)- Atiemwen (x) Bilal (x)(Dk.70 Zahit), Metin (x), İsmail (x)- Peroviç (x), Meye (xx)(Dk. 83 Uğur)

GOLLER: Dk.4, 61 Özgür, Dk. 6 Oğulcan, Dk. 38 Atiemwen (KK) (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Meye (Pen)

SARI KART: Samido, Robin, Edomwonyi (Çaykur Rizespor), Atiemwen, Metin (Manisaspor)

TFF 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Manisaspor'u 4-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada ceza sahası dışından Özgür Çek'in kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0.

6'ıncı dakikada Mehmet'in sol kanattan pasında ceza sahasında topu önüne alan Oğulcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

32'inci dakikada ceza sahasında Meye'nin düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Meye'nin vuruşunu kaleci Gökhan çıkardı., ikinci hamlede yeniden topla buluşan Meye'nin röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

38'inci dakikada Özgür Çek'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte topa ters vuruş yapan Atiemwen topu kendi ağlarına gönderdi. 3-1.

61'inci dakikada Özgür Çek'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 4-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.