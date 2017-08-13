Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Tudor'un listenin bir numarasına koyduğu Kwadwo Asamoah'la 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı. Juventus'un Atalanta'ya kiralık verdiği Spinazolla'yı gelecek hafta tekrar kadrosuna katmasıyla Asamoah'ın transferi için engel kalmayacak. Ganalı yıldız geldikten sonra da Lionel Carole'e yol verilecek.

KENDİSİNE ÜLKESİNDE KULÜP BAKIYOR

Östersunds faturasını Carole'e kesen Tudor, Asamoah'ın yedeği olarak Linnes'i düşünüyor. Galatasaray yönetimi iki sene önce 1.5 milyon Euro'ya aldığı Carole'ün bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Yıllık ücreti düşük (700 bin Euro) olan Fransız sol bekin kendisine ülkesinde takım bulması bekleniyor.

FEGHOULİ 16:00'DA İSTANBUL'DA

G.Saray taraftarının uzun süredir yolunu gözlediği Sofiane Feghouli'den nihayet beklenen haber geldi. Cezayirli futbolcunun bugün 16:00'da İstanbul'da olacağı bildirildi. Transfer görüşmelerine başlandığı da dün KAP'a bildirilen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun yarınki Kayserispor maçında tribünde olacağı bildirildi. Feghouli de twitter hesabından "Yarın (bugün) İstanbul'a yolculuk var" ifadesiyle sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.