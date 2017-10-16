Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı. Bordo-Mavili yönetim bu kararını Ersun Yanal'a iletti. Yönetimin Ersun Yanal'a tazminat ödemeyeceği ve geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin fesh edildiği öğrenildi. Böylelikle Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi de sona ermiş oldu. Tecrübeli teknik adam daha önce 2007-2009, 2014-2015 yıllarında Bordo-Mavili takımı çalıştırmıştı.

Öte yandan Ersun Yanal 15 dakika önce tesislere geldi. Yanal'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor.



FATİH TERİM SESLERİ



Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf. Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek,



Takımı bu akşam 18.30'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.



Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.