Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’dan İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, yeni takımında ilk golünü attı. Celta Vigo’nun Las Palmas ile karşı karşıya geldiği lig maçında mücadeleye ilk 11’de başlayan Mor, karşılaşmanın 16. dakikasında ağları havalandırdı. Daniel Wass’in asistinde ağları sarsan Emre Mor, Celta Vigo’ya transferinden sonra çıktığı 5. maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.