Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker, satışa çıkarılan Newcastle United için 220 milyon sterlini gözden çıkardı. Newcastle United ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Ancak Yıldız Holding'den yapılan "Türk sporunun ve Türk takımlarının her zaman destekçisi olan Yıldız Holding’in Newcastle United Futbol Kulubü’nü satın almayı düşündüğü ve bunun için teklif verdiği yönündeki haberler asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasıyla haber kısa sürede yalanlandı.

Evening Standard Gazetesi'nin haberinde Murat Ülker'den bisküvi kralı olarak bahsedilirken, Yıldız Holding'te 56 bin kişinin çalıştığı ve yerel markalarla birlikte Avrupa'da McVitie's, Penguins ve Jaffa Cakes'in de grup kontrolünde olduğu vurgulandı. 3.7 milyar servete sahip Murat Ülker'in Newcastle'la bir süredir ilgilendiği kaydedildi.