Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Beş dakikalık bölümde sarı-kırmızılılar 10-8 öne geçti. Çeyreğin son iki dakikasına 13-13 eşitlikle girilirken son bölümde Gizem ve Quigley’den gelen sayılarla sarı-kırmızılılar 17-13 öne fırladı. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren Galatasaray ilk çeyreği 21-18 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi giren taraf Prag olurken dört dakikalık sarı-kırmızılılar adına sayılar Dubljevic’den geldi (28-30). Çeyreğin bitimine 04:24 kala konuk takım hücumda etkili olunca Marina Maljkovic molasına başvurdu (30-34). Moladan da iyi dönen USK Prag son bölümlerde iyi savunma yaparak soyunma odasına 43-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Işıl Alben’in üçlüğüyle giren Aslan, savunmasını agresifleştirerek hücumda da Dubljevic ve Quigley’nin sorumluluk almasıyla skoru 44-46’ya getirdi. Çeyreğin bitimine 03:39 kala Petronyte’nin turnikesiyle sarı-kırmızılılar 50-49 öne geçince USK Prag molasına başvurdu. Moladan karşılıklı basketlerle dönüldü ve final periyoduna 55-55 eşitlikle girildi.

Sarı-kırmızılılar son çeyreğe Quigley ve Dubljevic’in sayılarıyla girerken konuk takım, üst üste bulduğu basketlerle üç dakikada skoru 66-61’e taşıdı. Bu bölümde Quigley üç sayı çizgisinden bulduğu isabetle farkı 2 sayıya indirdi (64-66). Prag’ın etkili isimlerinden Amanda Zahui beş faulle kenara gelirken Quigley orta mesafeden kaydettiği basketle karşılaşmanın bitimine 05:30 kala ekibimizi 69-68 öne geçirdi. Quigley’nin bir de top çalıp sahneye çıktığı bu anlarda Işıl Alben üç sayılık basket bulurken skor da 72-68’e geldi. Son bölümlerde savunmasını sıkı tutan Galatasaray, karşılaşmanın son iki dakikasına 79-72 önde girdi. Çekya temsilcisi son anlarda farkı düşürmeyi başarsa da başa baş geçen mücadeleyi Galatasaray 82-77 kazanmasını bildi.