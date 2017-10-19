İmza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı. Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini belirterek, “Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı’yı ardından Abdülkadir Ömür’ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun’un da sözleşmesini uzattık. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Altyapımız önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız inşallah” dedi. Cafer Tosun ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.
Trabzon'da, Cafer Tosun'un sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı
19.10.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, altyapıdan yetişen oyuncusu Cafer Tosun’un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Etiketler : Cafer Tosun,Cafer Tosun trabzon,spor haberleri,sözleşme,
512701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512701.aspx
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
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1
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20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4