M. Emin Uluç & Uğur Aktan

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’nin, deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı kritik derbi öncesi Martin Skrtel ile sohbet ettik. Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulunan Slovak stoper hem derbi hem de şampiyonluk için iddialı konuştu. Futbolda kötü dönemlerin olabileceğini belirten Skrtel, yaşadıkları sıkıntılı süreci sakatlık ve cezalar sebebiyle kadronun çok fazla değişmesine bağlarken “Ayrıca hocamız değişti, takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Puan kayıplarının sebebi bu değişim süreci” sözleriyle açıkladı. “Kaliteli bir kadromuz var ve iyi olacağız” diyen yıldız oyuncu, “Galatasaray maçı zor olacak. Lige çok iyi giriş yaptılar ve şu ana kadar da iyi gittiler. Ama derbilerin havası her zaman farklıdır. Ben kazanacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

>Gomis’den çekinmiyoruz

Ligin henüz başlarında olduklarını vurgulayan Martin Skrtel “Takımları iyi ya da kötü olarak değerlendirmek için çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben Galatasaray’a karşı geçen sezon iki derbiye çıktım ve ikisini de kazandık” derken “Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik” sözleriyle takımın iddiasını ortaya koydu. Skrtel, Galatasaray’ın golcüsü Gomis’ten çekinip çekinmediği yönündeki sorumuza ise “Evet çok iyi bir form grafiği yakaladı ama maç 11’e 11 oynanacak. Sadece Gomis ve benim aramda değil” cevabını verdi. Liverpool yıllarıyla kıyaslandığında gördüğü kart sayısındaki artışı hatırlatmamıza tebessüm eden Martin, hakemlerle ilgili sorularımızı ise “Onlar hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Sadece onlara saygı duyduğumu söyleyebilirim” kibarlığıyla geçiştirdi. Ama anladık ki, kararlardan pek de haz etmiyor.

>Tercihim 4’lü savunma

Tabii derbiyle ilgili taktik düşüncesini de sormadan edemedik. “Hücum mu savunma mı oynamalısınız” sorumuza da aynı kıvraklıkta geldi cevap “Camia için bu maçın önemini biliyoruz. Şampiyonluk yolunda neye ihtiyacımız varsa ona göre oynamalıyız. Hocamız gerekeni söyleyecek ve biz de kazanmak için oynayacağız” ifadesiyle gerçek bir profesyonel olduğunu gösterdi. Pereira’nın 3’lü savunmasıyla ilgili olarak “Ben bu sisteme alışığım ama 4’lü savunmayı tercih ederim” diyen Martin Skrtel, Kjaer, Neto, Neustädter, Mehmet Topal arasındaki seçimi için ise “Hepsi uluslararası alanda kendilerini ispatlamış üst seviyede oyuncular. Dolayısıyla benim için hiç fark etmiyor. Ancak başarılı savunma için uzun süre birlikte oynamak en iyisidir” açıklamasıyla savunmada yaşanan sıkıntıların yaşanan mecburi değişikliklerden kaynaklandığına dikkat çekti.

Buradaki tutku bambaşka

Premier Lig ile Süper Lig’i kıyaslayan Martin Skrtel “Premier Lig kesinlikle dünyanın en iyi ve en zor ligi. Ancak Türkiye’deki tutku gerçekten bambaşka. Buraya gelmeden önce lig hakkında çok fazla bilgim yoktu ve futbol kalitesini görünce fazlasıyla şaşırdım. Fenerbahçe-Liverpool kıyasına gelecek olursak; Fenerbahçe Türkiye’nin, Liverpool ise dünyanın en büyüklerinden. Bu gibi kulüplerde oynamak her oyuncu için ayrıcalık” dedi. Jürgen Klopp, Rafael Benitez, Dirk Advocaat ve Kenny Dalglish gibi çok sayıda uluslararası teknik adamla çalışan Martin Skrtel “Senin için en iyisi hangisi” sorumuza “Bu isimlerin hepsi kendilerini ispatlamış çok büyük hocalar ancak içlerinden birini seçmem çok doğru olmaz çünkü her biri kendimi geliştirmemi sağladı. Hepsinin bugüne gelmemde büyük katkısı oldu” cevabı verdi.

Forvet olurdum

Liverpool’da gole ihtiyacımız olan anlarda taktik gereği hücum hattında görev yapardım. Bu yüzden stoper olmasaydım forvette oynayabilirdim. On numara da fena olmazdı.

Topal çok kaliteli

Mehmet Topal’ın stoperdeki performansı çok eleştirildi. Ama herkes şunu bilmeli ki, o yüksek karakterli bir oyuncu. Her zaman en iyisini yapmaya çalışır. Bu yüzden takımın önemli bir parçası.

Gönlüm Liverpool’la

Fırsat buldukça Premier Ligi izliyorum. İki Manchester takımı sezona çok iyi başladı. Tottenham ve Everton da iyi transferler yaptı. Ama benim gönlüm Liverpool’dan yana.

Kolay kart çıkıyor

Bence Premier Lig, Türkiye’ye göre daha sert. Ancak burada çok daha fazla ve kolay kart gösteriliyor. Bu sadece savunma oyuncularıyla alakalı bir durum da değil.

Sınırlama olmamalı

Yabancı sayısının sınırsız olmasından yanayım çünkü kaliteli oyuncular ülke futbolunun seviyesini de yükseltir. Ayrıca şu anda gelecek bir sınırlama takımları zorlar. Çünkü çok sayıda kontratlı oyuncu var.

Slovaklara referans

Özellikle Trabzon’da çok sayıda Slovak oyuncu var. Bero, Hubocan, Kucka ve Durica son derecede yetenekli ve önemli oyuncular. Bero ilerleyen yıllarda çok daha iyi olacak. Slovak oyuncular Türkiye’ye gelmek için fikrimi sorarsa elbette olumlu referans veririm.

Acı ama gerçek

İskoçya maçında kendi kalemize attığım golde çok üzüldüm. Maalesef Dünya Kupası şansını yitirdik. Ama futbolun içinde bunlar var. Önümüzdeki turnuvalara odaklanacağız.