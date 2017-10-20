Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa’da kazanmaya devam ediyor. UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen sezon grup aşamalarındaki takımların elde ettiği gelirler açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 2016-2017 sezonu grup aşamalarından 33 milyon 795 bin Euro gelir ettiği açıklandı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Dynoma Kiev, Benfica ve İtalyan ekibi Napoli ile mücadele eden Beşiktaş, grubunda 66 milyon euro kazanan Napoli’den sonra en çok kazanan ikinci takım oldu.

Geçen yıl devler liginde grup aşamalarında en çok kazanan takım ise 81 milyon ile Real Madrid’i sollayarak, 110 milyon euro ile İtalyan ekibi Juventus oldu.