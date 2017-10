Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat olan futbolcuların takıma gelmesi halinde gerçek güçlerini ortaya koyacaklarını dile getirerek, “Genel olarak bundan sonra hafta içi toplantı yapacağız. Her türlü her şeyi değerlendireceğiz. Malatya maçı bana göre sonuca baktığımız zaman iyi değil ama hakikaten bizim de o günü yaşadığımız bayağı bir şanssızlık vardı. Yediğimiz gol olsun on kişi kalmamız olsun. Ama ikinci yarı arkadaşlarımız on kişi kalmasına rağmen çok iyi oynadılar ve iyi mücadele ettiler. Böyle şeyler olabiliyor ve yaşanabiliyor. Bunlardan yaşanan şeylerden bir tanesi maalesef sakatlıklar. Onlardan dolayı biraz sıkıntılı durumdayız. Bunu en kısa sürede mutlaka toparlayacağız. Bu bizim için de tabii ki zor. Arada gelmemiz açısından, iki gün sonra maç oynadık o da bir dezavantajdı. Benim tek sıkıntım şu anda sakat arkadaşlarımız, onlar da biran önce takıma gelirse biz o zaman gerçek gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.

“Burak en az iki üç hafta kesinlikle yok”

Burak, Kucka ve Thomas’ın büyük ihtimalle oynamayacaklarını kaydeden Çalımbay, “Zaten Burak en az iki üç hafta kesinlikle yok. Kucka’nın biran önce gelmesini istiyoruz, çok ihtiyacımız var. Onun da Galatasaray maçında oynama şansı çok yok. Belki Thomas’ın oynama şansı olabilir. Abdülkadir’in ufak-tefek bir sakatlığı var. Tabii ki bizim için şu anda en önemli şey çarşamba günü oynayacağımız kupa maçı. Ona da tam kadro gideceğiz. Elimizdeki bütün kadroyla gideceğiz. Ve oradan da iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor mutlaka. Şu andaki tek düşüncemiz o. Dün Volkan’la ilgili söylenenler var. Öyle bir şey yok, öyle bir şey olması mümkün değil. Niye biz arkadaşlarımızı kadro dışı bırakalım yada başka bir şey olsun. Volkan antrenmanda izin istedi, dizi ağrıdı çıktı. Biz de izin verdik, bu kadar. Böyle bir şey olunca çok üzüldüm. Ben bütün basındaki arkadaşlarımıza her türlü yardımcı olacağız elimizden geldiği kadar. Ben öyle kapalı birisi değilim özellikle basına. Elimizden geldiğince yardımcı oluyorum, onların da bize yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü gereksiz ve asılsız. Haberler çıkınca üzülüyorum. Buna gerek yok, biz her şeye açığız. Ne Volkan ne diğer hiçbir arkadaşımızın böyle kadro dışı kalma gibi bir durumu veya benim Başkanımla konuştuğumuz böyle bir şeyimiz olmadı. Tabii ki başkanımızla konuşuyoruz. Konuştuğumuz şeyler takımın sorunları ile, ileride ne yapacaklarımızla ilgili. Burada tabii ki sıkıntılı bir süreç var ve bu süreci biran önce atlatmamız gerekiyor. Ancak hep böyle sıkıntılı süreç demek de daha çok insanı gerer. Onun için biz de biran önce bir galibiyet alıp işimize bakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor öyle sıradan bir takım değil”

En önemli şeyin taraftar olduğunu ve taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Böyle günlerde zaten taraftar kötü gün dostudur. Ben böyle çok çalıştım, böyle krizli dönemlerde çok takım aldım. Sakin olmak gerekiyor. Daha bir sürü maçlar var. Tabii ki biz de istiyoruz. Belki hepimizden daha çok futbolcu arkadaşlarımız düzlüğe çıkmak istiyor ve yolumuza bakmak istiyoruz. Buradaki sorun aşılır. Ama bunu aşmak için de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Basın da dahil hepimizin bütün olması gerekiyor. Yönetim olsun, futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyet ve başta taraftar olsun kenetlenmemiz gerekiyor. Bunu oda yapacağız. Dediğim gibi biz takımı daha yeni yeni tanıyoruz. En kısa sürede de en güzel şeyler mutlaka olacak. Trabzonspor öyle sıradan bir takım değil. Böyle güçlükleri aşmış bir takım. En iyisi olacaktır mutlaka. Eksiklerimiz çok, sakatlarımız çok ve cezalılarımız da var. Biliyorsunuz Mas da cezalı Galatasaray maçında. Elimizdeki bütün kadroyu oynatacağız. Daha önce de söyledim benim için büyük bir şans dedim kupa maçı olması. Görmediğim bütün arkadaşlarımızı mutlaka oynatacağız. Dediğim gibi oradan mutlaka galip gelip dönmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un bu akşamki idmanını Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile kurul üyeleri ve Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri birlikte izledi.