Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve duran top çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Babel ve Pepe katılmadı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenman ile Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.