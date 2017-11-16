Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru adına Yeni Zelanda karşısında Jefferson Farfan'ın attığı ilk gol sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Gol sırasında Peru'da bulunan erken deprem uyarı sisteminde hareketlilik yaşandı.

GOLDEN SONRA ÜLKE SALLANDI

Deprem ölçümleri yapan Sismoloji Şili'den yapılan açıklamaya göre; Christian Guillermo Ramos'un attığı 2. gol sırasında Peru'nun Lima bölgesinde deprem tespit edildiği bildirildi.

Haberlere de konu olan bu olay için ''Peru halkının duyguları deprem uyarı sistemini tetikledi'' ifadeleriyle duyuruldu.

Peru, Yeni Zelanda'yı 2-0 yenip adını 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na yazdırdı.