Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul önceki gün önemli bir futbol zirvesine ev sahipliği yapmıştı. FIFA Futbol Zirvesi Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleştirilmiş FIFA Başkanı Gianni Infantino ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ortak basın toplantısı düzenlemişti. Dün de Ankara’da Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’i makamında kabul etti. 1 saat süren görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.



Yakından takip ediyoruz

Basına kapalı gerçekleştirilen zirvede futbolun masaya yatırıldığı, Türkiye’nin son yıllardaki önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının değerlendirildiği öğrenilirken Infantino’nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olan Türkiye’ye desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Infantino, Türkiye’ye destek vermiş ancak kararı UEFA yönetim kurulunun alacağını belirtmişti. Türkiye’nin tesisleşme anlamındaki gelişim ve değişimleri FIFA olarak yakından takip ettiklerini vurgulayan Infantino İstanbul’daki zirvede de futbolu korumak, geliştirmek ve gelirleri artırmak adına çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Infantino, üzerinde Erdoğan’ın isminin yazılı olduğu 12 numaralı formayı hediye etti.