Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönettiği takımları defansif oynatmakla suçlanan ve bunun doğru olmadığını her fırsatta dile getiren Aykut Kocaman’ın F.Bahçe’si Süper Lig’in 14. haftası itibarıyla en fazla gol atan takım oldu. Dün Kasımpaşa ağlarını 4 defa havalandıran Sarı Kanarya 30 gole yükseldi ve liderlik koltuğunu kaptıran G.Saray’ı geçerek ligin bu alanda zirvesine yerleşti. İlginçtir ki bu 30 golün sadece 5’i takımın forvet oyuncularından geldi. Soldado (o da sadece Sivas maçında) 3 gol atarken Janssen 2 defa ağları havalandırabildi. Takımın diğer golleri ağırlıklı olarak orta alan olmak üzere diğer oyuncuların imzasını taşıyordu. Giuliano 7 golle yükü büyük oranda sırtlarken sambacıyı 4 golle Valbuena, 3 golle Ozan Tufan, 2 golle Alper Potuk, Nabil Dirar, Neustadter, Skrtel izliyor. Fernandao ve Robin van Persie’nin bırakın gol atmayı forma bile bulamadığı takım kelimenin tam anlamıyla ‘forvetsiz olarak’ ligin en çok gol atan takımı unvanını elde etti.



RvP’ye şok protesto

Tabi ki olan bitenin F.Bahçe taraftarı da farkında. Dün ilginç ve şok bir olay bu tablonun özeti ve faturası niteliğindeydi. Dünya yıldızı Robin van Persie 100 gün sonra kadroda yerini aldı. Ligde en son 20 Ağustos’ta Kadıköy’deki Trabzonspor maçında forma giyen Robin van Persie nihayet yedek soyundu. Ama futbolcu ummadığı bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlarca maç öncesi tribünlere çağrılan RvP bu çağrıya olumlu karşılık verdi. Tribünlere giden Hollandalı oyuncu ıslıklanınca hayli morali bozuldu. Takıma faydası olmayan RvP’ye kızgınlıklarını dile getiren taraftarlar genç Ahmethan’ı ise alkışladı. Futbolcu bu jeste F.Bahçe armasını öperek karşılık verdi.