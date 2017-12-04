Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından koridorlarda büyük olaylar yaşandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Cristian Sapunaru'ya Alanya'da saldırı olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Marius Sumudica'nın olaylar sonrası burnunun kanadığı ve tercümanının da hastaneye götürüldüğü belirtildi.

"Antrenörümüze ve futbolcularımıza saldırıldı"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaşan olaylar ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Maç bittikten sonra Alanyaspor'un kaleci antrenörü, antrenörümüze ve futbolcularımıza saldırdı. Soyunma odasında iki yaralı arkadaşımızın tedavisiyle ve tutanakla uğraşıyoruz." dedi.